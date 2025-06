LIVE Italia-Bulgaria 1-0 Nations League volley 2025 in DIRETTA | gli azzurri dominano il primo set 25-16

L’Italia si aggiudica il primo set con un netto 25-16 contro la Bulgaria, dimostrandosi determinata e concentrata. Gli azzurri dominano a ogni scambio, con momenti di grande spettacolo e talento in campo. Resta aggiornato sulla partita in tempo reale e vivi l’emozione di questa sfida cruciale nel Nations League 2025! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE.

25-16 Diagonale di Sani da zona 4, l'Italia cambia marcia a metà del secondo set e domina: 1-0 24-16 Mano out Karyagin da seconda linea 24-15 Che primo tempo di Gargiulo! 23-15 Errore al servizio Italia 23-14 Murooooooooooooooooooo Gargiulooooooooooooooooooooo 22-14 Mano out in primo tempo Anzani 21-14 Errore al servizio Italia 21-13 Sani vincente in parallela a scavalcare il muro da zona 4 20-13 Errore al servizio Bulgaria 19-13 Primo tempo Petkov 19-12 Rycklichkiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Mano out da zona 2 ma che difese Italia! Un paio di miracoli degli azzurri in difesa 18-12 Murooooooooooooooooooo Bottoloooooooooooooooooooooooooo 17-12 La diagonale stretta di Bottolo da zona 4 16-12 Muroooooooooooooooo Giannelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 15-12 Diagonale stretto di A.