LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Wærenskjold svetta nelle prime battute della prova a cronometro

Segui in diretta il Giro del Delfinato 2025 e scopri chi domina la prova a cronometro di oggi. Wærenskjold si distingue con un tempo impressionante, ma l'emozione è ancora tutta da vivere. Resta aggiornato per non perderti ogni sorpasso e variazione di classifica, perché ogni secondo conta in questa sfida avvincente. Sei pronto a scoprire chi salirà sul podio?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO 14.58 Quarto tempo per Marc Soler (UAE Team Emirates – XRG). Di seguito la classifica parziale quando sono passati praticamente 45 minuti dall’inizio della prova a cronometro 1 WÆRENSKJOLD Søren 23.00, 77 23.00, 77 45.3 2 LEIJNSE Enzo 0.27, 37 23.28, 14 44.4 3 HEPBURN Michael 0.27, 62 23.28, 39 44.4 4 SOLER Marc 0.36, 48 23.37, 25 44.2 5 OURSELIN Paul 0.41, 55 23.42, 32 44 6 MACKELLAR Alastair 1.00, 54 24.01, 31 43.4 7 PEDERSEN Casper 1.13, 20 24.13, 97 43 8 HEALY Ben 1.18, 68 24.19, 45 42.9 9 HAGENES Per Strand 1.29, 52 24. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Wærenskjold svetta nelle prime battute della prova a cronometro

