LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Trionfo Evenepoel nella crono Tappa e maglia per il belga

Il Giro del Delfinato 2025 sta regalando emozioni da cardiopalma, e la tappa di oggi non fa eccezione! Remco Evenepoel si distingue trionfando nella crono e indossando la maglia di leader, confermando il suo talento e determinazione. Rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti in diretta, perché questa corsa promette ancora tante sorprese e battaglie epiche lungo le strade della Francia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO 17:13 La Top 10 dell’ordine d’arrivo 1 EVENEPOEL Remco Soudal Quick-Step 20:50 2 VINGEGAARD Jonas Team Visma Lease a Bike 0:21 3 JORGENSON Matteo Team Visma Lease a Bike 0:38 4 POGA?AR Tadej UAE Team Emirates – XRG 0:49 5 LIPOWITZ Florian Red Bull – BORA – hansgrohe 0:57 6 VAN DER POEL Mathieu Alpecin – Deceuninck 1:02 7 CAVAGNA RĂ©mi Groupama – FDJ 1:07 8 DUNBAR Eddie Team Jayco AlUla 1:10 9 FOSS Tobias INEOS Grenadiers 1:10 10 SEIXAS Paul Decathlon AG2R La Mondiale Team 1:12 17:11 Remco Evenepoel della Soudal Quick-Step vince la cronometro Charmes-sur-RhĂ´ne-Saint-PĂ©ray precedendo di 21” il danese Jonas Vingegaard e di 38 l’americano Matteo Jorgenson. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Trionfo Evenepoel nella crono. Tappa e maglia per il belga

