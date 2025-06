LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | sfida totale a cronometro tra Evenepoel Pogacar e Vingegaard!

Amici di OA Sport, preparatevi a vivere un pomeriggio di grande adrenalina con la diretta della quarta tappa del Giro del Delfinato 2025! Oggi, una sfida mozzafiato tra i grandi nomi del ciclismo mondiale: Evenepoel, Pogacar e Vingegaard si sfidano in una crono che potrebbe rivoluzionare la classifica generale. Rimanete sintonizzati per scoprire chi avrĂ la meglio e come questa tappa cambierĂ le sorti della corsa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa del Giro del Delfinato 2025, celeberrima corsa transalpina utile come test per i corridori in vista del Tour de France. Nella giornata odierna assisteremo ad una frazione che si preannuncia intensa e divertente: si tratta di una prova a cronometro, probabile spartiacque in ottica classifica generale. Nello specifico i corridori dovranno fare i conti con un percorso dalla lunghezza di 17,4 chilometri che prevede la partenza da Charmes sur Rhone e l’arrivo in quel di Saint Peray. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: sfida totale a cronometro tra Evenepoel, Pogacar e Vingegaard!

In questa notizia si parla di: diretta - giro - delfinato - tappa

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

#GiroDelDelfinato2025 - Segui in diretta la tappa di oggi del Giro del Delfinato 2025: quattro fuggitivi in fuga, il gruppo sta recuperando. Resta sintonizzato! Partecipa alla discussione

Il #GirodItalia riparte oggi dopo il terzo giorno di riposo: appuntamento alle 11:20 per seguire la 16ÂŞ tappa in diretta integrale Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Ivan Romeo conquista tappa e maglia a Charantonnay; Prémilhat–Issoire: percorso e favoriti della 2a tappa del Delfinato; Dove seguire in TV e Streaming il Giro del Delfinato 2025? Diretta su Rai, Eurosport e Discovery+.

Diretta Giro del Delfinato 2025, classifica/ Ivan Romeo ha vinto la 3^ tappa, è maglia gialla! (10 giugno) - Diretta Giro del Delfinato 2025 oggi martedì 10 giugno, classifica e streaming video Rai: orario, percorso e vincitore terza tappa Brioude Charantonnay.

Diretta Giro del Delfinato 2025, classifica/ Jonathan Milan ha vinto la 2^ tappa: è maglia gialla (9 giugno) - Diretta Giro del Delfinato 2025, classifica: Jonathan Milan ha vinto la seconda tappa Prémilhat-