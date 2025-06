LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | partita la prova a cronometro Attesa per Evenepoel Pogacar e Vingegaard

Il Giro del Delfinato 2025 entra nel vivo con la tappa di oggi, una cronometro emozionante che vede protagonisti grandi nomi come Evenepoel, Pogacar e Vingegaard. La lotta contro il tempo si infiamma e ogni secondo conta: chi salirà sul podio? Resta con noi per seguire in diretta gli aggiornamenti e scoprire chi dominerà questa sfida imperdibile. La corsa è appena iniziata e l’adrenalina è alle stelle!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO 14.26 Johan Price Pejtersen ( Alpecin-Deceuninck), secondo a partire, sembra averne di piĂą rispetto a Novak. Vediamo come arriveranno i due all’intermedio. 14.24 Comincia il tratto in salita per Domen Novak, ovvero il primo corridore partito quest’oggi. A breve arriverĂ il primo riferimento cronometrico. 14.21 Domen Novak (UAE Team Emirates XRG) sta completando l’ultima prima parte di frazione, quella totalmente pianeggiante. Successivamente affronterĂ la breve salita. 14.20 I corridori cominciano la loro prova intervallati da un minuto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: partita la prova a cronometro. Attesa per Evenepoel, Pogacar e Vingegaard

