LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Evenepoel sfida Pogacar e Vingegaard a cronometro

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa del Giro del Delfinato 2025, celebre corsa transalpina che funge da banco di prova in vista del Tour de France. Oggi ci aspetta una cronometro emozionante, dove i campioni come Evenepoel, Pogacar e Vingegaard si sfideranno in un duello che potrebbe rivoluzionare la classifica generale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e scoprire tutte le emozioni di questa giornata decisiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa del Giro del Delfinato 2025, celeberrima corsa transalpina utile come test per i corridori in vista del Tour de France. Nella giornata odierna assisteremo ad una frazione che si preannuncia intensa e divertente: si tratta di una prova a cronometro, probabile spartiacque in ottica classifica generale. Nello specifico i corridori dovranno fare i conti con un percorso dalla lunghezza di 17,4 chilometri che prevede la partenza da Charmes sur Rhone e l’arrivo in quel di Saint Peray. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Evenepoel sfida Pogacar e Vingegaard a cronometro

In questa notizia si parla di: diretta - cronometro - giro - delfinato

