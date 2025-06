LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Cavagna balza al comando

Il Giro del Delfinato 2025 entra nel vivo con una tappa emozionante, che ha visto Cavagna balzare al comando durante la cronometro. La battaglia è ancora aperta e ogni secondo conta: resta aggiornato in tempo reale per scoprire chi conquisterà la maglia gialla e dominare questa avvincente corsa su strada. Continua a seguirci per gli ultimi aggiornamenti e analisi dettagliate!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO 16:21 La Top 10 dei tempi all’intermedio 1 CAVAGNA Rémi 14.36,80 14.36,80 43.1 2 MARTINEZ Lenny 0.16,77 14.53,57 42.3 3 FOSS Tobias 0.16,84 14.53,64 42.3 4 GUERNALEC Thibault 0.18,71 14.55,51 42.2 5 FISHER-BLACK Finn 0.20,78 14.57,58 42.1 6 JOHANNESSEN Tobias Halland 0.29,53 15.06,33 41.7 7 LEONARD Michael 0.36,33 15.13,13 41.4 8 KUSS Sepp 0.36,34 15.13,14 41.4 9 SCHACHMANN Maximilian 0.41,16 15.17,96 41.2 10 SIVAKOV Pavel 0.42,89 15.19,69 41. 16:20 Prende il via l’americano Matteo Jorgenson della Team Visma Lease a Bike. 16:19 La Top 10 dei tempi al traguardo 1 CAVAGNA Rémi 21. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Cavagna balza al comando

