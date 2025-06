LIVE dal circuito | prove libere e attesa per le qualifiche a Le Mans

Live dal Circuit de la Sarthe, Luca Pellegrini di OA Sport ci aggiorna in tempo reale sulla scena delle prove libere e sulle aspettative per le qualifiche della 24 Ore di Le Mans 2025. Tra emozioni, prestazioni e previsioni, scopriamo insieme le prime sensazioni da questo storico circuito, pronti a vivere un’altra epica edizione. Non perdere questa entusiasmante anteprima dell’evento più atteso dell’anno!

Settimana di Le Mans 2025 – Il punto dal circuito con Luca Pellegrini! La 24 Ore di Le Mans è alle porte e il nostro Luca Pellegrini (OA Sport) ci aggiorna in diretta dal Circuit de la Sarthe, dopo le prime prove libere e poche ore prima dell’inizio delle qualifiche ufficiali. In questo intervista di Beatrice Frangione scoprirai: Le prime sensazioni dal tracciato? Le prestazioni delle Hypercar dopo i primi giri Le previsioni in vista delle qualifiche Le dichiarazioni dal paddock Un contenuto esclusivo per tutti gli appassionati di motorsport e WEC. Segui con noi ogni fase della settimana di Le Mans! Iscriviti al canale per altri aggiornamenti dalla pista, analisi tecniche e commenti live sulla 24 Ore più famosa al mondo!. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE dal circuito: prove libere e attesa per le qualifiche a Le Mans

