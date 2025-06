Lite tra tunisini per furto | scoperto irregolare

La tensione esplosa tra due uomini di origine tunisina nella zona di piazza Butti ha attirato l’attenzione, portando gli agenti della polizia locale di Legnano a intervenire prontamente. Durante il blitz, è stato scoperto un giro di furti irregolari e un tunisino trentenne irregolare, denunciato per furto e illegalità. La situazione si inserisce in un più ampio piano di sicurezza che mira a tutelare cittadini e visitatori.

Il giro di vite nella zona della stazione ferroviaria per garantire più sicurezza era atteso da tempo e in questi giorni qualcosa ha iniziato a muoversi: nella prima serata di lunedì, infatti, gli agenti della polizia locale di Legnano sono intervenuti per fermare un tunisino trentenne irregolare, bloccato e denunciato per furto nella zona di piazza Butti. La pattuglia è intervenuta a seguito delle urla. A causarle una lite fra due uomini di nazionalità tunisina, uno dei quali ha accusato l’altro di avergli sottratto soldi (50 euro) dalla tasca. Dopo le verifiche degli operatori, l’uomo accusato del furto è risultato irregolare sul territorio nazionale; la persona era già stata espulsa dall’Italia e arrestata nel marzo di quest’anno per rientro irregolare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lite tra tunisini per furto: scoperto irregolare

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ubriaco ruba soldi a un connazionale e scatta la lite: era già stato espulso dal Paese; Il furto, le urla e la lite: clandestino ruba a un connazionale. Allontanato dalla stazione di Legnano; Trentenne irregolare accusato di furto con destrezza: dovrà stare alla larga dalla stazione.

Lite tra tunisini per furto: scoperto irregolare - Il giro di vite nella zona della stazione ferroviaria per garantire più sicurezza era atteso da tempo e in questi giorni qualcosa ha iniziato a muoversi: nella prima serata di lunedì, infatti, gli age ...

Ubriaco ruba soldi a un connazionale e scatta la lite: era già stato espulso dal Paese - Gli agenti di polizia sono stati attirati dalle urla, un litigio con un connazionale.