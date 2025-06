Lite mortale alla stazione di Desenzano del Garda | il 28enne romeno torna in carcere

Una notte fatale a Desenzano del Garda, dove una lite apparentemente tranquilla si è trasformata in tragedia. Il 28enne romeno Fernando Velcu, coinvolto in un brutale episodio che ha portato alla morte di Hackim Fawzi, torna in carcere dopo essere stato inizialmente rilasciato. La vicenda evidenzia quanto possa essere sottile il confine tra rispetto e violenza, lasciando tutti a chiedersi: cosa si nasconde dietro un semplice alterco?

Desenzano del Garda (Brescia), 11 giugno 2025 – Torna in carcere dopo che inizialmente era stato fermato e rimesso in libertà, il cittadino romeno di 28 anni Fernando Velcu, che è accusato di omicidio preterintenzionale per la morte del marocchino 46enne Hackim Fawzi, 46 anni, senza fissa dimora, con cui ha litigato lo scorso 15 maggio. Fawzi è morto in ospedale per le lesioni subite durante la lite stessa. Ad eseguire l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Velecu sono stati i carabinieri della Compagnia di Desenzano, con il supporto del Comando Provinciale di Brescia. L'uomo è stato nuovamente messo in manette questa mattina.

