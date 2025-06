L’italiana Raffaella Pezzuto nominata giudice al Tribunale della Corte Ue

Raffaella Pezzuto, magistrato italiana classe 1971, ha raggiunto un traguardo di prestigio: è stata nominata giudice alla Corte di Giustizia dell’UE. Dopo essere stata approvata dagli Stati membri durante l’assemblea dell’11 giugno, questa nomina segna un importante riconoscimento alla sua carriera e alle sue competenze. La sua esperienza, culminata nel primo mandato alla Corte generale, la proietta ora verso una nuova sfida di altissimo livello nel cuore della giustizia europea.

Raffaella Pezzuto, magistrato classe 1971, è stata nominata nella rosa dei giudici della Corte di giustizia europea. I rappresentanti degli Stati membri dell’Ue, l’11 giugno, hanno approvato i nomi per il rinnovo di alcune cariche dell’organismo di giustizia europeo. Tra queste c’è stata anche Pezzuto, che è al primo mandato alla Corte generale. Precedentemente ha ricoperto il ruolo di responsabile di giustizia penale per la rappresentanza permanente d’Italia presso l’Ue. In passato è stata anche consigliera alla Corte d’Appello di Firenze e capo dell’Ufficio per il Coordinamento internazionale del ministero di Giustizia. 🔗 Leggi su Lettera43.it