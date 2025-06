L’Italia vince con il fiatone | Romania battuta di misura agli Europei Under 21 Baldanzi e Desplanches decisivi

L’Italia Under 21 inaugura gli Europei con grinta e determinazione, superando di misura la Romania grazie a un gol di Baldanzi e a un intervento decisivo di Desplanches sul rigore. Una vittoria sofferta, ma fondamentale per puntare ai quarti di finale. La squadra ha dimostrato carattere e talento, confermando di essere una delle contendenti più promettenti del torneo. Ora, la strada verso il successo è tutta da scrivere, e gli azzurri sono pronti a fare...

L’Italia ha fatto il proprio debutto agli Europei Under 21, sconfiggendo la Romania per 1-0 a Trnava (Slovacchia). Un gol di Tommaso Baldanzi nel primo tempo ha risolto la contesa, ma è stato decisivo anche il calcio di rigore parato da Desplanches su Munteanu sul finire della frazione d’apertura. Gli azzurri hanno portato a casa tre punti fondamentali in ottica qualificazione ai quarti di finale, riservata alle prime due classificate del girone. Sabato sera il ritorno in campo per affrontare la Slovacchia, snodo cruciale per l’accesso alla fase a eliminazione diretta, considerando che la chiusura sarà contro la fortissima Spagna, che oggi ha avuto la meglio sui padroni di casa per 3-2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’Italia vince con il fiatone: Romania battuta di misura agli Europei Under 21, Baldanzi e Desplanches decisivi

