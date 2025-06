L' Italia Under 21 parte bene agli Europei Baldanzi stende la Romania

L'Italia Under 21 apre con il piede giusto gli Europei in Slovacchia, battendo la Romania 1-0 all'Anton Malatinsky Stadium di Trnava. Nonostante alcune assenze in campo, i giovani azzurrini dimostrano carattere e determinazione: Koleosho si distingue subito come punto di riferimento offensivo, creando paura nella difesa avversaria. La sfida promette emozioni e sorprese: ora, occhi puntati sui prossimi incontri per vedere se questa vittoria sarà solo l'inizio di un cammino trionfale.

AGI - Inizia con una vittoria il percorso dell'Italia agli Europei Under 21, in corso in Slovacchia: all'Anton Malatinsky Stadium di Trnava termina per 1-0 la partita contro la Romania. Nunziata lascia in panchina, almeno dall'inizio, Coppola e Casadei, mentre davanti dà fiducia a Koleosho, subito tra i più attivi, svariando su tutto il fronte d'attacco e provando due volte il tiro, in entrambi i casi senza impensierire troppo Sava. La Romania risponde con gli squilli di Grameni (murato da Pirola) e Stoica (colpo di testa senza coordinazione). Al 26' arriva il gol che sblocca il risultato: Ghilardi apre per Ruggeri, che poi serve Baldanzi, bravo a trafiggere Sava in diagonale. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - L'Italia Under 21 parte bene agli Europei. Baldanzi stende la Romania

