L' Italia non perda l' occasione | porno-turismo per i francesi!

L’Italia non può permettersi di perdere l’occasione d’oro offerta dal fenomeno del porno turismo, specialmente con le recenti restrizioni francesi sul celebre portale Pornhub. Da martedì 3 giugno, infatti, la piattaforma è diventata inaccessibile in Francia, aprendo uno spazio di opportunità che il nostro Paese potrebbe sfruttare a suo vantaggio. Ma come può l’Italia capitalizzare questa situazione? Scopriamolo insieme.

Da martedì scorso, 3 giugno, in Francia non è più accessibile il celebre portale pornografico Pornhub. Lo ha deciso il gestore stesso della piattaforma, in protesta contro la legge voluta dal governo francese per verificare la maggiore età degli utenti, a tutela dei minori i quali, da che mondo è mondo, sono sempre cresciuti (più o meno bene) dando la caccia furtiva a certi contenuti, a certe immagini, con la sola differenza che prima – con la carta, con i vhs, e prima ancora con gli affreschi a Pompei – era tutto più analogico. Adesso, chi accede a Pornhub oltralpe, al posto di una vasta scelta fra squirt, anal o blowjob, trova un’immagine del quadro “La libertà guida il popolo” di Eugène Delacroix – dove la protagonista, Marianne (cioè il simbolo della Francia), è ritratta con il seno scoperto, quindi almeno un paio di capezzoli si vedono, però può bastare solo a chi è parecchio arrapato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L'Italia non perda l'occasione: porno-turismo per i francesi!

L'Italia non perda l'occasione: porno-turismo per i francesi! - Non è un caso che, mentre in Francia oscuravano Pornhub, il presidente Emanuele Macron stesse incontrando Giorgia Meloni.