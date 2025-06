l’Italia è il terzo importatore mondiale di prodotti derivati da squalo

L’Italia si conferma tra i protagonisti mondiali nel mercato dei prodotti derivati da squalo, occupando il terzo posto a livello globale. Una posizione di rilievo che solleva importanti questioni sulla sostenibilità e sulla tutela degli ecosistemi marini. È fondamentale interrogarsi sulle implicazioni di questa leadership e promuovere pratiche più responsabili per preservare la biodiversità degli oceani.

