Liste d’attesa la sanità pubblica non ce la fa? L’esame dal privato è rimborsato Mozione M5s nella Sicilia dei ritardi record

In Sicilia, le lunghe liste d’attesa per esami e ricoveri continuano a mettere in crisi il sistema sanitario pubblico. Nonostante una legge del 1998 potesse sveltire i tempi, è rimasta praticamente ignorata da operatori e cittadini. Nuccio Di Paola del M5S denuncia questa situazione e ha depositato una mozione all’Assemblea Regionale. È ora di riscoprire e applicare quella normativa dimenticata per migliorare la sanità siciliana.

C’è una legge per sveltire le liste d’attesa per ricoveri ed esami ma “non la conosce praticamente nessuno, operatori del servizio sanitario pubblico compresi”: è quel che denuncia il coordinatore regionale del M5s, Nuccio Di Paola, che ha adesso firmato una mozione depositata all’ Assemblea Regionale Siciliana che mira a rispolverare il decreto legislativo 124 del 1998. Una legge di fatto rimasta lettera morta che avrebbe dovuto risolvere le lunghe attese della sanità pubblica. La legge sancisce, infatti, la possibilità di ricevere prestazioni nel privato a costo ticket nel caso in cui il pubblico non rispetti i tempi (regime intramoenia), con rimborso automatico da parte delle Asl o della Regione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Liste d’attesa, la sanità pubblica non ce la fa? L’esame dal privato è rimborsato. Mozione M5s nella Sicilia dei ritardi record

In questa notizia si parla di: liste - attesa - sanità - mozione

Liste d’attesa: ecco il modulo da compilare se i tempi massimi non vengono rispettati - Le liste d'attesa nel settore sanitario diventano un problema insostenibile. L'Associazione Coscioni offre un modulo di protesta per chi non riceve le prestazioni nei tempi previsti dalla legge.

Esami gratuiti e guerra alle liste d'attesa nella sanità in Sicilia. Mozione di M5S per promuovere la legge che in pochi conoscono Partecipa alla discussione

Una mozione all'Ars per disseppellire dalle montagne burocratiche una legge che permette di azzerare le liste d'attesa e che già esiste Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Liste d’attesa, la sanità pubblica non ce la fa? L’esame dal privato è rimborsato; Liste d'attesa, M5S scende in piazza: “Una legge consente visite ed esami gratuiti nel privato, ma è quasi sconosciuta; Liste d'attesa, M5S: “I manager della sanità hanno fallito, ora vadano tutti a casa. L'Ars porti subito in aula la nostra mozione per accorciare i tempi degli esami, la legge c'è e deve essere applicata”.