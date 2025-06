Liste d’attesa infinite | Quattro milioni di italiani rinunciano a visite o esami E a un anno dal dl mancano ancora 3 decreti attuativi

Le liste d’attesa infinite continuano a pesare sulla salute dei cittadini italiani, con ben 4 milioni di persone che rinunciano a visite ed esami a causa dei lunghi tempi di attesa. A un anno dall’approvazione del decreto legge, ancora mancano tre decreti attuativi fondamentali per scatenare i cambiamenti promessi. La Fondazione Gimbe, con la sua analisi, mira a informare in modo costruttivo e a stimolare un’azione concreta per migliorare il sistema sanitario nazionale.

Il nodo liste d’attesa torna sotto la luce di riflettori, dopo che la Fondazione Gimbe ha pubblicato un’analisi indipendente sullo status di attuazione della norma. Ebbene, gli italiani che rinunciano alle prestazioni sanitarie a causa dei lunghi tempi di attesa sono ben 4 milioni. Il 7% della popolazione. L’obiettivo dell’indagine della Fondazione Gimbe, spiega il suo presidente Nino Cartabellotta, è quello «di informare in maniera costruttiva il dibattito pubblico e politico e di ridurre le aspettative irrealistiche dei cittadini, sempre più intrappolati nella rete delle liste di attesa. Tracciando un confine netto tra realtà e propaganda». 🔗 Leggi su Open.online

