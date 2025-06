Lista Mondiale per Club Juve ecco i calciatori che faranno parte della spedizione in America! Ci sono nove giocatori della Next Gen | la scelta su Bremer

La Juventus si prepara all’atteso impegno mondiale in America, portando con sé una rosa ricca di talento e future promesse. Tra i protagonisti, spiccano nove giovani emergenti della Next Gen, pronti a svelare il proprio valore sul palcoscenico internazionale. La selezione include anche veterani come Rugani e Kostic, mentre mancherà Perin per infortunio. Un’occasione imperdibile per la Vecchia Signora di dimostrare tutta la sua forza e ambizione, ecco l’elenco completo dei convocati.

Lista Mondiale per Club Juve, ecco i calciatori che faranno parte della spedizione in America: l'elenco completo. La Juventus ha comunicato la rosa che parteciperà al Mondiale per Club in America: di seguito l'elenco con tutti i giocatori tra cui anche Bremer. Presenti anche Rugani e Kostic rientrati dai prestiti mentre non c'è l'infortunato Perin. Alberto Oliveira Baio Costa Gleison Bremer Silva Nascimento Federico Gatti Manuel Locatelli Lloyd Cascius Kelly Francisco Fernandes da Conceição Teun Koopmeiners Dušan Vlahovi? Kenan Yildiz Nicolás Iván González Arkadiusz Krystian Milik Pierre Kazeye Rommel Kalulu Kyatengwa Weston James Earl McKennie Vasilije Adži? Filip Kosti? Khéphren Thuram-Ulien Randal Kolo Muani Timothy Tarpeh Weah Carlo Pinsoglio Daniele Rugani Douglas Luiz Soares de Paulo Andrea Cambiaso Michele Di Gregorio Lorenzo Anghelè Nicolò Savona Giovanni Daffara Jonas Jakob Rouhi Javier Gil Puche Augusto Sedorf Owusu Alessandro Pietrelli Samuel Germain Kinduelu Mbanguala Tshifunda Nicolò Cudrig Tommaso Mancini Stefano Turco Giovanni Gabriele Garofani .

