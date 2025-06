L’Isola dei Famosi una naufraga stufa sbotta | Non ce la faccio più

L’Isola dei Famosi continua a sorprendere, e tra tensioni e rivelazioni emergono momenti intensi. Dino e Ahlam, ormai eliminati e su un’isola separata, condividono emozioni e sfide che mettono a dura prova la loro resistenza. La giovane naufraga si lascia andare e sbotta: “Non ce la faccio più”. Un episodio che aggiunge pepe alla già avvincente avventura dei protagonisti. Scopriamo insieme cosa è successo.

L'Isola dei Famosi, mentre in Honduras i naufraghi proseguono la loro avventura, poco distanti su un'altra isola si trovano gli eliminati: Dino Gairrusso e Ahlam El Brinis. La giovane naufraga ha rivelato: "Sono qui ad affrontare questa spiaggia con Dino. Non è il miglior compagno che avrei voluto qui". Dopo questa frase Ahlam ha continuato: "Tutto il tempo a sentirmi dire "Ahlam passami il bastone, Ahlam passami il machete" che ha a un metro.