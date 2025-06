L’ISOLA DEI FAMOSI RADDOPPIA PER CHIUDERE PRIMA | SARÀ UN ADDIO O UN ARRIVEDERCI?

L’Isola dei Famosi raddoppia, ma questa volta sembra essere giunto il momento di un addio o di un arrivederci. Con ascolti in calo e un format bisognoso di una revisione, il reality di Canale 5 si prepara a cambiare volto, anticipando le puntate a due serate settimanali. Dalla prossima settimana, appuntamento in prima serata il lunedì e il mercoledì: una decisione che potrebbe segnare la fine di un’epoca o il suo nuovo inizio.

L’Isola dei Famosi ha ancora qualcosa da dire? A leggere i dati d’ascolto non molto e nulla può la brava Veronica Gentili con un format che andrebbe rivoltato e non abbandonato al suo destino. In ogni caso bisogna andare avanti ma prima si chiude, meglio è. E così arrivano i raddoppi per il reality di Canale 5 in onda dall’Honduras. Dalla prossima settimana appuntamento il lunedì e il mercoledì in prima serata. Quindi, dopo la puntata di mercoledì 11 giugno, vedremo i naufraghi tra fame, privazioni, litigi e prove varie lunedì 16 e mercoledì 18. Probabile un secondo raddoppio il 23 e 25 giugno con finale mercoledì 2 luglio. 🔗 Leggi su Bubinoblog