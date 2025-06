L’Isola dei famosi chiude | svelata la data della finale

Il countdown è ufficialmente partito: la finale de L’Isola dei Famosi 2025 si avvicina, promettendo emozioni intense e sorprese inattese. Dopo settimane di sfide estreme e tensioni palpabili, il reality di Canale 5, condotto da Veronica Gentili, si appresta a concludersi in grande stile. Questa edizione, ricca di novità, ha saputo catturare l’attenzione del pubblico. Resta sintonizzato per scoprire chi conquisterà il titolo e lascerà l’isola.

News Tv. Il conto alla rovescia per la finale de L’Isola dei Famosi 2025 è ufficialmente iniziato. Dopo settimane di prove estreme, tensioni in Palapa e dinamiche sempre più accese, il reality show di Canale 5, condotto quest’anno da Veronica Gentili, ha finalmente una data per il suo epilogo. L’Isola dei famosi si chiuderà così con un’edizione che ha cercato di rilanciare il format tra volti nuovi, nuove regole e un ritmo serrato. Leggi anche: “Vorrei dire una cosa a Meloni”: Iacchetti chiama in causa la premier (VIDEO) Veronica Gentili, tra sfida personale e responsabilità di rete. Dopo anni di conduzione affidata ad Ilary Blasi e, prima ancora, ad Alessia Marcuzzi, questa edizione ha segnato l’esordio di Veronica Gentili alla guida di un reality show di prima serata. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “L’Isola dei famosi” chiude: svelata la data della finale

L’#Isola dei Famosi chiude il 2 luglio Davide Maggio svela la data prevista per la finale del reality di Canale 5 condotto da Veronica Gentili Leggi il BOOM Partecipa alla discussione

Sbagliare è umano,perseverare è da Mediaset L'#IsolaFamosi come tutti i reality quest'anno,sta andando male. Nonostante ciò sono previsti dei raddoppi dalla prossima settimana,lunedì oltre al mercoledì,come nn bastasse 1 flop a settimana. Finale in antic Partecipa alla discussione

