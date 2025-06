L’Isola dei Famosi chiude il 2 luglio

L’Isola dei Famosi 2025 sta per concludersi: il countdown finale è già iniziato. Dopo un mese di emozioni, sfide e colpi di scena, il reality di Canale 5 condotto da Veronica Gentili si avvia alla sua conclusione, con l’epilogo previsto per mercoledì 2 luglio. Le certezze, dunque, sono tre: chi sarà il vincitore, quale drama ci attende in queste ultime puntate e quando la grande finale ci regalerà il suo gran finale.

Manca poco all’epilogo dell’ Isola dei Famosi 2025. Il reality di Canale 5 condotto da Veronica Gentili, partito circa un mese fa (prima puntata il 7 maggio), si avvia alle battute conclusive. Ma quando ci sarà la finale? Ieri vi abbiamo informato dei raddoppi previsti la prossima settimana ( il programma andrà in onda di lunedì e mercoledì ), oggi vi annunciamo che l’Isola dei Famosi chiuderà mercoledì 2 luglio. Le certezze, dunque, sono tre: la prima è che stasera andrà in onda regolarmente la sesta puntata, la seconda è che la prossima settimana ci saranno la settima (lunedì 16 giugno) e l’ottava puntata (mercoledì 18). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - L’Isola dei Famosi chiude il 2 luglio

In questa notizia si parla di: isola - famosi - luglio - chiude

“Se l’è trovato nel costume”. Isola dei Famosi, retroscena choc: il naufrago terrorizzato - Un'isola, un costume e un retroscena da brivido: uno dei naufraghi dell'Isola dei Famosi ha vissuto momenti di autentico terrore! Un'inquietante scoperta all'interno del suo costume ha scatenato paure inaspettate, rivelando l'inaspettato lato oscuro della celebre avventura.

ISOLA DI CAPRI IN BARCA? 20 luglio 2025 Capri è un’isola di origine carsica situata nel golfo di Napoli e posta di fronte alla penisola sorrentina. È da sempre considerata una delle mete turistiche più suggestive e chic della Campania e dell’intera Italia, ide Partecipa alla discussione

Tra i protagonisti dell'ultima edizione dell'Isola dei famosi c'è Dino Giarrusso. Il giornalista ed ex europarlamentare del Movimento 5Stelle è sbarcato in Honduras con una settimana di ritardo rispetto agli altri naufragi a causa di un infortunio, ma da quando è a Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

Isola dei Famosi 2025, le anticipazioni di stasera (mercoledì 11 giugno): il flop di ascolti, la (possibile) c; Isola dei Famosi 2025 chiude prima, doppia puntata per anticipare la finale; Flop di ascolti per l'Isola dei Famosi e chiusura anticipata? Cosa sappiamo.

Isola dei Famosi chiude prima per il flop di ascolti? Il doppio appuntamento fino all'ultima puntata (anticipata): cosa sappiamo - Anche l'Isola dei Famosi non sta performando come sperato e, nonostante gli ascolti non ...

Isola dei Famosi chiude prima per il flop di ascolti? Si parte con il doppio appuntamento settimanale - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione.