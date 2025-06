L’Isola dei Famosi chi sarà il prossimo eliminato | il nome è clamoroso

L’Isola dei Famosi si avvicina a un momento decisivo: chi sarà il prossimo eliminato? Tra tensioni crescenti e strategie, tre naufraghe sono in bilico al televoto, lasciando i fan con il fiato sospeso. Ma la vera sorpresa potrebbe arrivare dall’Ultima Spiaggia, dove Dino Giarrusso e Alham El Brinis potrebbero riscrivere le sorti del gioco. Riusciranno a ribaltare il destino e sorprendere tutti?

News Tv. A L'Isola dei Famosi il clima si fa rovente, e non solo per il sole cocente. Tra tensioni e strategie, tre naufraghe sono finite al televoto: Loredana Cannata, Jasmin Salvati e l'ex leader Teresanna Pugliese. Una di loro dovrà fare le valigie e lasciare il gruppo principale. Eppure, l'eliminazione potrebbe non significare il ritorno in Italia, grazie alla seconda chance sull'Ultima Spiaggia, dove Dino Giarrusso e Alham El Brinis attendono nuovi "vicini di casa". Ma chi è la favorita per il gran rientro a casa?