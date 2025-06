L’Isola dei Famosi cala il gelo in diretta | l’accaduto tra due naufraghe

L’Isola dei Famosi, durante la sesta puntata, ha sorpreso il pubblico con un momento di tensione inaspettato tra due naufraghe. Mentre si viveva l’eliminazione di Jasmin Salvati, le parole di Cristina hanno rivelato un sorriso di freddezza e incomprensione. Così, tra confronti e nomination, si è acceso il gelo tra le concorrenti, lasciando tutti con il fiato sospeso e alimentando i misteri di questa avvincente edizione.

L’Isola dei Famosi, il gelo in diretta: cos’è accaduto tra due naufraghe nel corso della sesta puntata . L’Isola dei Famosi, la sesta puntata ha visto l’eliminazione di Jasmin Salvati. Durante la diretta Cristina ha nominato Loredana affermando: “Sembra sempre molto costruita, mi dà poche emozioni”. Poi ha aggiunto: “Sono tre settimane che parliamo, nella catena di salvataggio l’avrei scelta per prima. Non capisco le persone, per fortuna esistono gli animali”. Leggi anche L’Isola dei Famosi, l’eliminata della sesta puntata. Il primo commento a caldo Il gelo in diretta: ecco cos’è accaduto. La Plevani ha replicato: “Aveva aspettative nei miei confronti che non sospettavo, non mi ricordo momenti in cui io e lei abbiamo parlato in modo intimo. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - L’Isola dei Famosi, cala il gelo in diretta: l’accaduto tra due naufraghe

