L' isola dei famosi Adinolfi in versione fitness | stretching con Patrizia Cristina e tanti chili in meno

L'Isola dei Famosi si trasforma in un vero e proprio campo di sfida anche per il benessere fisico. Tra stretching e alleanze strategiche, Mario Adinolfi si impegna a ritrovare la forma smarrita, con l’aiuto di Patrizia Cristina e delle esperte Patrizia Rossetti e Cristina Plevani. La sua determinazione lo porta a perdere diversi chili, dimostrando che anche in circostanze estreme, la volontà di cambiare può fare miracoli. E il suo percorso ispira tutti noi a non mollare mai.

Con l'aiuto di Patrizia Rossetti e Cristina Plevani, il giornalista si è messo d'impegno per recuperare forma fisica approfittando della dieta imposta dalla permanenza sull'Isola Che L'Isola dei Famosi sia una sfida dura lo sapevamo, ma vedere Mario Adinolfi impegnato in una sessione di stretching in riva al mare ha sorpreso un po' tutti. Il giornalista, accompagnato da Patrizia Rossetti e Cristina Plevani, ha deciso di dare una svolta salutista alla sua permanenza nel reality. Braccia su, spalle giù, e via con qualche esercizio sotto il sole cocente dell'Honduras. Mario Adinolfi si dà allo stretching sull'Isola "Tento di fare ginnastica, pensa tu", ha detto il naufrago, ricordando i vecchi tempi con il professore che glielo faceva fare a scuola.

