L’Inter anti Monterrey | 3 out e dubbio Frattesi! E 2 già scalpitano – Sky

L'Inter si prepara alla sfida contro il Monterrey nel Mondiale per Club, con alcune incognite in formazione. La presenza di Frattesi è ancora in dubbio e due nuovi arrivati potrebbero sorprendere i tifosi. Con Chivu che ha scelto un’undici differente rispetto al solito, la squadra si sta adattando alle sfide internazionali. Ma cosa aspettarsi dall’Inter di questa trasferta? Scopriamolo insieme.

Che Inter aspettarsi contro il Monterrey? Sicuramente non ci saranno tre giocatori e anche Frattesi è in dubbio. Arrivano aggiornamenti. Occhio ai due nuovi arrivati. LA PRIMA INTER DI CHIVU DIVERSA DALL’UNDICI TIPO – Oggi la squadra è partita in direzione Los Angeles per partecipare al Mondiale per Club. Il club nerazzurro esordirĂ contro i messicani del Monterrey giorno 18 alle 3 italiane. Andrea Paventi, dopo essersi spostato dall’aeroporto di Malpensa a San Siro, ha parlato un po’ della probabile Inter che potrebbe giocare contro la squadra di Sergio Ramos. Ecco cos’ha raccontato: « Monterrey? Se penso ad alcuni giocatori come Bisseck, Calhanoglu o Zielinski che sono infortunati e non ci saranno. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - L’Inter anti Monterrey: 3 out e dubbio Frattesi! E 2 giĂ scalpitano – Sky

