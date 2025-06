L' inflazione Usa è al 2,4% a maggio in linea con le attese

L'inflazione negli Stati Uniti si mantiene stabile a maggio, con un tasso del 2,4%, in linea con le aspettative degli analisti. I dati mostrano una crescita moderata dei prezzi al consumo, sotto le previsioni di mercato, e un indice core che evidenzia una lieve accelerazione. Questi indicatori suggeriscono che l’economia americana sta attraversando una fase di relativa stabilità , ma resta importante monitorare eventuali segnali di cambiamento. La situazione rimane sotto stretta osservazione per capire come evolverà nei prossimi mesi.

I prezzi al consumo negli Stati Uniti in maggio si sono attestai al 2,4%, in linea con attese. Su base mensile sono saliti dello 0,1%, sotto le previsioni del mercato che scommettevano su un +0,2%. L'indice core, al netto di energia e alimentari, è salito meno delle attese, segnando un rialzo mensile dello 0,1% e annuale del 2,8%. Gli analisti scommettevano su aumenti dello 0,3% e del 2,9%%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L'inflazione Usa è al 2,4% a maggio, in linea con le attese

In questa notizia si parla di: attese - linea - maggio - inflazione

A maggio in crescita l'lfo in Germania e in linea con attese - A maggio, l'indice di fiducia delle imprese Ifo in Germania è cresciuto leggermente a 87,5 punti, in linea con le aspettative degli analisti.

#CommentoFlash Le tensioni USA-Russia spingono al rialzo il greggio. Disoccupazione stabile in Germania a maggio; ad aprile peggiora l’inflazione attesa in area euro. Le borse europee in moderata flessione a metà seduta, con l'eccezione del FTSE MIB. Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

L'inflazione Usa è al 2,4% a maggio, in linea con le attese; USA, inflazione a maggio aumenta meno delle attese; Confcommercio: indice di disagio sociale stabile a maggio.

L'inflazione Usa è al 2,4% a maggio, in linea con le attese - Su base mensile sono saliti dello 0,1%, sotto le previsioni del mercato che scommettevano su un +0,2%.