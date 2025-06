L’inestirpabile Gravina, l’uomo che resiste alla Figc nonostante errori e fallimenti.

Gabriele Gravina, a 72 anni, si conferma come l'inestirpabile pilastro del calcio italiano, resistendo alle avversità e agli errori che hanno segnato il suo mandato. Nonostante le sconfitte e le sfide, resta saldo alla guida della FIGC, dimostrando una determinazione che ispira rispetto e riflessione. La sua storia è un esempio di resilienza e passione, elementi che continuano a plasmare il futuro del calcio nazionale.

Gabriele Gravina, 72 anni a ottobre, resta saldo sulla poltrona di presidente della Federazione italiana giuoco calcio ( Figc ) nonostante tutto. Nonostante: i rigori sbagliati da Jorginho in Nazionale contro la Svizzera nelle qualificazioni al Mondiale 2022; lo spareggio perso contro la Macedonia del Nord che ha escluso l’Italia proprio dall’ edizione invernale in Qatar; l’addio travagliato a Roberto Mancini nell’estate 2023, con stoccate reciproche a mezzo stampa («Se avesse voluto, mi avrebbe trattenuto. Non l’ha fatto»); l’ Europeo 2024 ridicolo, con tanto di figuraccia ed eliminazione contro la Svizzera; il drammatico 3-0 contro la Norvegia, che costringerà quasi sicuramente l’Italia a un’altra tornata di spareggi per riuscire a qualificarsi al Mondiale 2026; la gestione dell’ esonero di Luciano Spalletti, primo commissario tecnico della Nazionale ad annunciare lui di persona il proprio licenziamento in conferenza stampa; la ridda di nomi per la successione sulla panchina azzurra, e una serie di no ricevuti da personaggi non proprio di altissimo livello che neanche l’ Inter. 🔗 Leggi su Lettera43.it