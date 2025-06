L' indimenticabile notte del ritorno in serie B | riviviamo le emozioni grazie al video della Lega Pro VIDEO

le più memorabili della storia sportiva recente, un vero inno alla passione e alla determinazione. Riviviamo insieme quei momenti intensi, emozionanti e pieni di speranza, grazie al video della Lega Pro. La vittoria del Pescara non è solo una conquista, ma un esempio di coraggio e spirito di squadra che rimarrà impressa nei cuori di tutti gli appassionati. Prepariamoci a rivivere un’epica notte di trionfo e di sogni realizzati.

C’è chi la vittoria della finalissima dei play off l’ha definita “epica” soprattutto per l’eroismo di Plizzari che, nonostante il forte dolore a un polpaccio, è rimasto in campo parando tre rigori e regalando al Pescara la serie B dopo quattro lunghi anni d’attesa, certo è che quella serata è tra. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - L'indimenticabile notte del ritorno in serie B: riviviamo le emozioni grazie al video della Lega Pro [VIDEO]

Finotto: "Una stagione indimenticabile in Serie B, tra emozioni e salvezza" - Una stagione indimenticabile in Serie B per Finotto, protagonista tra emozioni e salvezza. L’attaccante veneto, autore di gol decisivi e icona della curva, ha riproposto il suo talento anche in categoria superiore, confermando il suo ruolo di trascinatore e capocannoniere con 6 reti.

La città si accende in una notte indimenticabile: il Lecce resta in SERIE A !!! Partecipa alla discussione

Pescara torna in Serie B tra emozioni e record, con Verratti nuovo socio - La notte dell’8 giugno 2025, allo stadio Adriatico , ha scritto una pagina indimenticabile per il calcio abruzzese.