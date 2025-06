L' incidente mortale costato la vita a Giuseppa Cucinotta disposta l' autopsia

Il dramma avvenuto a Torino scuote la comunità: Giuseppa Cucinotta, 67 anni, ha perso la vita dopo essere stata investita da uno scooter finito contro un'auto in sosta. Venerdì si svolgerà l’autopsia, un passaggio cruciale per chiarire le cause di questa tragedia. Mentre si attende di scoprire dettagli sconvolgenti, il loro esito potrebbe portare a nuovi sviluppi sul caso e sulla sicurezza delle strade.

Sarà eseguita venerdì l'autopsia su Giuseppa Cucinotta, la 67enne morta al Piemonte dopo essere stata investita lo scorso 5 giugno in via Tommaso Cannizzaro da un uomo a bordo di uno scooter finito poi contro un'auto in sosta. La donna era uscita da una farmacia ed è stata travolta mentre.

