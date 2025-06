Linate Tajani in attesa di Adam da Gaza | Sarà curato nel modo migliore possibile

Mentre l’attenzione globale si concentra sulla drammatica situazione a Gaza, Linate si prepara ad accogliere con speranza il piccolo Adam e sua madre Alaa Alnajjar. Un gesto di solidarietà e umanità che attraversa confini e ideologie, simbolo di un’Italia pronta ad aprire le sue braccia ai piccoli innocenti vittime di conflitti. La loro presenza riaccende la speranza di un futuro migliore, dove la compassione supera le frontiere.

"Ho incontrato un ragazzino arrivato da Gaza al Giovanni XXIII di Bergamo, mi ha accolto con un disegno con la bandiera italiana e la scritta grazie Italia, e lui e il padre continuavano a ripetere 'Grazie Italia'". Così il ministro Antonio Tajani in attesa dell' arrivo dell'aereo che trasporta il piccolo Adam da Gaza all'Italia. Sull'aereo in arrivo a Linate ci sono il piccolo Adam e la madre Alaa Alnajjar, che nelle scorse settimane ha perso l'intera famiglia a Gaza. "Adam ha delle fratture, sarà operato al Niguarda e visitato in maniera approfondita, sarà curato nel modo migliore possibile così come già fatto con altri bambini palestinesi arrivati in Italia".