L’importanza dell’idratazione con l’arrivo del caldo

L’estate porta con sé il piacere di sole e mare, ma anche la necessità di mantenere il corpo ben idratato. Con le alte temperature, il rischio di disidratazione aumenta, rendendo fondamentale bere con costanza per prevenire cali di pressione, giramenti e crampi. Ricorda: l’acqua è il complemento essenziale per un’estate all’insegna del benessere. Mantenersi idratati è la chiave per godersi al massimo questa stagione vacanziera.

Con l'aumento delle temperature tipico dei mesi estivi, può aumentare il rischio di disidratazione e stress termico a carico del corpo umano. Questo può trasformare l'amato periodo delle tintarelle al sole in una stagione fatta di cali della pressione, giramenti di testa, stanchezza e crampi muscolari. L'organismo umano è composto all'incirca per il 60% di acqua negli adulti e fino al 75% nei neonati. Questa molecola è essenziale per tutte le funzioni fisiologiche e vitali dell'organismo, come ad esempio la termoregolazione, il trasporto di nutrienti, la lubrificazione delle articolazioni e i normali processi cognitivi.

