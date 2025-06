Limbiate due incidenti sul monopattino in un' ora | una minorenne in ospedale

Due incidenti sul monopattino a Limbiate scuotono la città, avvenuti a soli 60 minuti di distanza l’uno dall’altro e entrambi coinvolgendo minorenni. La giornata di martedì 10 giugno ha visto due episodi simili, con passeggeri a bordo di monopattini elettrici che hanno avuto bisogno di cure in ospedale. Un evento che solleva importanti domande sulla sicurezza e sulle norme da rispettare: cosa si può fare per prevenire tragedie simili in futuro?

È a distanza di un’ora l’uno dall’altro, che nella giornata di ieri, martedì 10 giugno, a Limbiate si sono verificati due incidenti con dinamiche pressoché identiche. In entrambi i casi le persone coinvolte nell’incidente erano alla guida di un monopattino elettrico e trasportavano un passeggero. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Limbiate, due incidenti sul monopattino in un'ora: una minorenne in ospedale

Aggiornamenti pubblicati da altri media

