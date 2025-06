Lilo & Stitch il regista torna a difendere il divisivo finale | Volevo raccontare una storia onesta

Lilo & Stitch, remake live action Disney, ha diviso i fan con il suo finale audace e innovativo. Dean Fleischer Camp, regista del film, ha deciso di difendere con passione le scelte creative, sottolineando l’intento di raccontare una storia onesta e autentica. In un’epoca di reinterpretazioni, il suo punto di vista invita a riflettere sulla libertà artistica e sulla volontà di sorprendere, anche a costo di dividere il pubblico. Ecco perché il finale merita una seconda occhiata.

Dean Fleischer Camp, regista del remake live action Disney, è tornato a parlare della conclusione del film che alcuni fan non hanno apprezzato. Il regista del remake Lilo & Stitch Dean Fleischer Camp, ha difeso i cambiamenti apportati al finale del film che racconta la storia dell'amicizia tra la piccola Lilo e l'alieno Stitch. Come spesso accade con i remake Disney, alcuni cambiamenti rispetto all'originale hanno suscitato polemiche: in questo caso, il nuovo design di Pleakley e Jumba, e l'assenza di Gantu come villain principale. A far discutere più di ogni altra cosa è però stato il finale. Le polemiche intorno al finale di Lilo & Stitch Nella conclusione pensata per il remake, Nani decide di affidare la tutela di Lilo alla vicina . 🔗 Leggi su Movieplayer.it