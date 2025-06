Liguria Pride 2025 | torna il grande corteo arcobaleno per le strade di Genova

Liguria Pride 2025 torna a infiammare le strade di Genova con il grande corteo arcobaleno, un evento simbolo di libertà e diritti civili per la comunità LGBTQIA+. Quest’anno, celebriamo i 10 anni di questa manifestazione, culminando nella parata di sabato 14 giugno. Il villaggio inaugurato sabato 7 giugno diventa il cuore pulsante di solidarietà e festa, creando un ponte tra passato e futuro, e invitando tutti a unirsi in un’unica grande celebrazione di inclusione.

