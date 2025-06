Lido di Camaiore scenografia per Elisa riprese del nuovo singolo sul suggestivo pontile

Il suggestivo pontile di Lido di Camaiore si trasforma in un palcoscenico speciale, incorniciando le riprese del nuovo videoclip di Elisa. La cantante friulana ha scelto questa meravigliosa location toscana per catturare emozioni e atmosfere uniche, regalando alla scena un tocco di magia. L’evento ha suscitato entusiasmo tra residenti e passanti, testimoni privilegiati di un momento indimenticabile. Le riprese sono state un vero spettacolo, lasciando tutti con il fiato sospeso, mentre le immagini prenderanno vita nel nuovo singolo.

CAMAIORE – Ieri (10 giugno) il suggestivo pontile di Lido di Camaiore ha fatto da sfondo alle riprese del videoclip dell’ultima canzone della celebre cantante Elisa. A due passi dal mare, l’artista friulana ha scelto la bellezza della costa toscana per dare vita alle immagini del suo nuovo singolo. La presenza di Elisa ha generato curiosità ed entusiasmo tra i residenti e i pochi passanti. Hanno potuto assistere da lontano alle fasi della lavorazione. La scelta del Pontile di Lido di Camaiore sottolinea il fascino di questa location. È ideale per videoclip e produzioni che cercano scenari marittimi suggestivi, specialmente all’ora del tramonto. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: camaiore - lido - elisa - pontile

Lido di Camaiore, il festival “Solo per una notte” cerca artisti di strada - Il Lido di Camaiore si prepara a ospitare il festival "Solo per una notte", dedicato agli artisti di strada.

Cosa riportano altre fonti

Elisa sceglie il pontile di Lido di Camaiore per il nuovo videoclip: fan impazziti; Lido di Camaiore: Elisa al Pontile per girare il video del suo nuovo brano; Elisa a sorpresa sul pontile di Lido di Camaiore per il nuovo video: folla e selfie con i fan.

Elisa sceglie il pontile di Lido di Camaiore per il nuovo videoclip: fan impazziti - La cantante triestina non si è sottratta a selfie, video e foto con in suoi supporter.