Licenziamento legittimo per uso personale di dati aziendali | la sentenza della corte d’Appello di Milano

La recente sentenza della Corte d’Appello di Milano sancisce un principio chiaro: l’uso personale dei dati aziendali può giustificare un licenziamento legittimo. Nel caso esaminato, un dipendente che ha sfruttato il numero di cellulare di una candidata per fini privati ha violato le norme sulla privacy e le regole aziendali, dimostrando come comportamenti scorretti possano avere conseguenze serie. La decisione ribadisce l’importanza del rispetto delle politiche aziendali e della tutela dei dati sensibili sul posto di lavoro.

La Corte d’Appello di Milano ha confermato il licenziamento di un dipendente che aveva utilizzato il numero di cellulare di una candidata per fini privati, violando sia le regole aziendali che le norme sulla privacy. Secondo i giudici, il comportamento del dipendente ha rappresentato una grave violazione degli obblighi di diligenza e correttezza previsti dal . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

