Lia Quartapelle ad Arezzo per il lancio del circolo Matteotti

Lia Quartapelle ad Arezzo per il lancio del Circolo Matteotti. Il 12 giugno alle ore 17, si inaugura anche nella città toscana un nuovo punto di riferimento per cultura e politica, dedicato all’eredità di Giacomo Matteotti, simbolo di impegno e coraggio. L’atto ufficiale fondativo vedrà la partecipazione di un gruppo appassionato di cittadini pronti a rilanciare i valori di libertà e riforme condivise, decisi a...

arezzo - circolo - matteotti - quartapelle

