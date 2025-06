L' Exforo ristorante affacciato sul Prato entra nella selezione della Guida Michelin 2025

Exforo, il raffinato ristorante di Padova con vista su Prato della Valle, conquista la prestigiosa Guida Michelin 2025, riconoscimento che premia l’eccellenza culinaria e l’originalità dello Chef Edoardo Caldon. Situato in un suggestivo edificio storico, Exforo si distingue per la sua proposta gastronomica innovativa e l’atmosfera unica. Un segnale forte che conferma come il gusto e la tradizione possano sorprendere e innovare. È il momento di scoprire questo gioiello della cucina italiana.

Exforo, ristorante di Padova guidato dallo Chef Edoardo Caldon, entra ufficialmente nella selezione della Guida Michelin Italia che la segna come novità del momento. Nel sito della Rossa si legge: «Posizione incantevole affacciata su Prato della Valle, in quelle che erano le antiche stalle. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - L'Exforo, ristorante affacciato sul Prato, entra nella selezione della Guida Michelin 2025

Ne parlano su altre fonti

L'Exforo, ristorante affacciato sul Prato, entra nella selezione della Guida Michelin 2025; Il ristorante del weekend è la nuova terrazza panoramica di Padova; L’ex Foro di Prato della Valle triplica: aperto un locale anche sotto il frontone.

L'Exforo, ristorante affacciato sul Prato, entra nella selezione della Guida Michelin 2025 - Nel sito della Rossa si legge: «Posizione incantevole affacciata su Prato della Valle, in quelle che erano le antiche stalle dell'epoca, e nella cui piazza si svolgeva il mercato degli animali.