L’ex star dell’Inter Milano e Brasile aiuta BET365 con la partita finale del grande biglietto della stagione

2025-06-11 16:27:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l'ultima notizia pervenuta in redazione: L'ex portiere dell'Inter del Milan Julio Cesar era a disposizione per dare una mano mentre BET365 ha segnato la fine del loro primo anno come partner globale ufficiale della Champions League con l'ultima partita omaggio al biglietto della stagione. BET365 ha distribuito oltre 2.600 biglietti per le partite nella competizione del Premier Club del calcio europeo, sia online che in eventi di persona, e erano di nuovo a terra in vista della finale tra Inter e Paris Saint-Germain a Monaco.