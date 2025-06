L’ex pilota Martini | Una grande delusione Ma non abbattiamoci il Circus può tornare

L'addio di Imola al calendario di Formula 1 nel 2026 rappresenta un colpo duro per tutti gli appassionati, e soprattutto per Pierluigi Martini, che conosce ogni angolo di questa pista come nessuno. Tuttavia, il mondo delle corse è fatto di rinascite e sfide da affrontare con determinazione. Come diceva il grande pilota, “non bisogna mai perdere la speranza”, e il Circus potrebbe ancora sorprendere. La passione per Imola può risorgere più forte di prima.

di Mattia Grandi È un boccone amaro da ingoiare anche per chi, come Pierluigi Martini, del mondo della Formula 1 conosce quasi tutto. Già, perché il cuore dell’ex pilota romagnolo con casa a due passi dalla curva della Rivazza batte più forte quando si parla di Imola. E l’esclusione dell’ autodromo Enzo e Dino Ferrari dal calendario 2026 del Circus iridato è come un tonfo tachicardico. Martini, lo spettro è diventato realtà. Salvo colpi di scena, Imola non avrà la Formula 1 nel 2026. "Da imolese, è un grande dispiacere. Ma anche per quel lato di me che non ha mai smesso di indossare casco e guanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’ex pilota Martini: "Una grande delusione. Ma non abbattiamoci, il Circus può tornare"

