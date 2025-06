L' ex Napoli Rafa Benitez proposto come ct dell' Italia | l' indiscrezione

Un nome di grande spessore si fa strada nel panorama calcistico italiano: Rafa Benitez, ex allenatore del Napoli, sarebbe stato proposto dalla Figc come nuovo commissario tecnico della Nazionale. La notizia, riportata dal giornalista Nicolò Schira su X, apre un dibattito interessante sulle scelte future della nostra squadra. Resta da capire se questa proposta porterà a un nuovo capitolo vincente.

