L'ex del principe Harry Cressida Bonas mamma bis il nome della figlia è un omaggio alla sorella scomparsa

Cressida Bonas, ex del principe Harry e figura affascinante del jet set, diventa mamma per la seconda volta, dando il benvenuto alla piccola Delphina Pandora. Un nome che rende omaggio alla sorella scomparsa, un gesto di profonda emozione e significato. La sua vita si arricchisce di nuovi momenti felici, tra amore e ricordi preziosi, continuando a sorprendere il pubblico con la sua eleganza e sensibilità . Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa dolce novità .

Cressida Bonas è diventata mamma per la seconda volta: dopo la nascita di Wilbur due anni fa, ha accolto in famiglia la piccola Delphina Pandora con il marito Harry Wentworth-Stanely. L'attrice in passato ha avuto una storia d'amore con il principe Harry, durata due anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

