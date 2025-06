Lewandowski e il ‘caos Polonia’ parla Zalewski | Non ci riguarda!

Il mondo del calcio polacco sta vivendo un vero e proprio terremoto. Con la temporanea assenza di Lewandowski, la squadra si trova a dover ridefinire le proprie certezze e strategie. Ma cosa pensa Nicola Zalewski di questa rivoluzione? La sua opinione svela un punto di vista sorprendente, che ci aiuta a capire come il caos attuale possa diventare un’opportunità per il futuro della nazionale. Ecco cosa ha detto...

Robert Lewandowski ha lasciato, in via temporanea, la Polonia a causa della decisione del CT Michael Probierz di rimuovergli la fascia di capitano per conferirla a Piotr Zielinski: sul punto si è così espresso Nicola Zalewski. IL CAOS – Con Robert Lewandowski fuori, la realtà interna al mondo calcistico della Polonia si è completamente capovolta. Da una Nazionale avente nel centravanti del Barcellona il proprio punto di riferimento, la propria guida in campo e negli spogliatoi a cui affidarsi per tentare di conseguire i risultati auspicati a una realtà svuotata della sua principale fonte di speranze. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lewandowski e il ‘caos Polonia’, parla Zalewski: «Non ci riguarda!»

