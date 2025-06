L’Europa a rischio perché incompiuta

L'Europa, ancora incompleta, si trova a un bivio cruciale: il progetto di unificazione politica, nato per consolidare la pace dopo i regimi totalitari e rafforzato dalla minaccia comunista, rischia di rimanere solo un sogno. La sfida ora è superare le divisioni e trasformare questa visione in una realtà solida, perché il futuro del continente dipende dalla sua capacità di unirsi davvero.

MONDO. Il disegno di unire politicamente l'Europa, nato in conseguenza della caduta dei regimi totalitari d'Occidente, si è sensibilmente rafforzato a seguito della minaccia del comunismo.

