Letterando in Fest | al via la rassegna dedicata quest' anno ai Corpi

arte e cultura, che promette un viaggio affascinante tra parole, immagini e storie. Questa serata speciale inaugura un'edizione ricca di incontri, laboratori e momenti di riflessione, con il tema dei corpi come filo conduttore. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di letteratura e arte, che si propone di esplorare la complessitĂ del corpo umano in tutte le sue sfumature. Preparatevi a lasciarvi coinvolgere e ispirare da questa straordinaria kermesse.

Al via questa sera, con un'anteprima di eccellenza nell'atrio superiore del Comune di Sciacca, alla presenza dello storico Tomaso Montanari, la sedicesima edizione del Letterando in Fest, la rassegna letteraria fondata da Sino Caracappa e anche quest'anno diretta dalla scrittrice ed esperta di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Letterando in Fest: al via la rassegna dedicata quest'anno ai "Corpi"

Letterando in fest: a Sciacca l’edizione 2025 sul tema “Corpi” sarà aperta da Tomaso Montanari - Preparati a immergerti nel mondo dei "corpi" al Letterando in Fest di Sciacca! Dal 11 al 15 giugno, il celebre storico dell'arte Tomaso Montanari inaugurerà un'edizione che promette di sfidare le convenzioni.

03.06.2025 (891) SCIACCA – “Corpi” è il tema della XVI EDIZIONE del Letterando in fest, al via dall’11 al 15 giugno. Nella giornata di apertura Paola Caridi conversa con Tomaso Montanari Sarà lo storico dell'arte e rettore dell'Università per Stranieri di Siena Partecipa alla discussione

