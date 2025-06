L’estate con i Patagarri | Ecco le nostre storie suonate senza metronomo

L’estate con i Patagarri si anima di storie suonate senza metronomo, un’energia travolgente che attraversa l’Italia. Dalla loro partenza da Milano alle tappe di X Factor, questa band è diventata protagonista indiscussa di una stagione ricca di emozioni. Con un mix unico di strumenti e talento, i Patagarri stanno scrivendo un capitolo vibrante nel panorama musicale italiano. E la loro musica continua a sorprendere, coinvolgendo ogni palco con autentica passione.

Un’estate pienissima. I Patagarri (Daniele Stefano Corradi e Jacopo Protti alla chitarra, Arturo Monico a trombone e percussioni, Giovanni Paolo Monaco a clarinetto e sassofono, Francesco Parazzoli alla tromba e voce, Nicholas Guandalini a basso e contrabbasso) sono partiti da Milano e oggi, dopo aver fatto tappa a X Factor, stanno vivendo una stagione da protagonisti sui palchi di tutta Italia. “L’ultima ruota del Caravan”, uscito da un paio di settimane, è il loro primo disco. Un album cantato e molto suonato. Un viaggio fra storie e personaggi che ricorda il mondo di Enzo Jannacci. In tanti si aspettavano un po’ l’effetto “Aristogatti”, come avevamo visto in alcune occasioni a X Factor. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’estate con i Patagarri: "Ecco le nostre storie suonate senza metronomo"

