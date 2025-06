L’esistenza spettrale di Henrik Ibsen

Nell'ombra delle sue opere immortali si cela un’umanità complessa e inquieta, come se il dramma si intrecciasse con le tracce invisibili del passato. Henrik Ibsen, il Maestro che ha rivoluzionato il teatro mondiale, ci invita a riflettere sui fantasmi interiori e le maschere della nostra esistenza. In occasione del suo settantatreesimo compleanno, esploriamo il suo mondo, tra realtà e spectre, per scoprire come la sua eredità continui a vivere oggi.

«Illustre Maestro: Le scrivo per inviarLe il mio augurio in occasione del Suo settantatreesimo compleanno e per unire la mia voce al coro di auguri che Le giungono da tutto . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - L’esistenza spettrale di Henrik Ibsen

Ulteriori approfondimenti disponibili online

L’esistenza spettrale di Henrik Ibsen; Il Novecento, il futuro e le sue protagoniste; Edizione del 11 giugno 2025.

Henrik Ibsen - Tutta la letteratura scandinava, e quindi anche il teatro del norvegese Henrik Ibsen, che ne è una delle ...

Henrik Ibsen ci chiama in scena - Henrik Ibsen è tra questi: un nuovo Meridiano gli è appena stato dedicato, capace di recuperarne la voce in tutte le sue espressività, offrendosi quale strumento per conquistare alle sue opere – come ...