L’esempio della Fortezza | Il carcere a disagio zero

L’esempio della Fortezza di Volterra è un modello di eccellenza nel panorama carcerario italiano. Nessuna vita tra le sbarre è lasciata al caso, ma valorizzata attraverso percorsi di speranza e rinascita. In un contesto complesso come quello nazionale, il carcere di Volterra si distingue per la sua capacità di trasformare le sfide in opportunità, diventando simbolo di umanità e reinserimento sociale. La sua storia continua a ispirare e a dimostrare che...

Nessuna vita tra le sbarre della Fortezza è vuota a perdere. Perché in un contesto nazionale caratterizzato da numerose complessità, il carcere di Volterra continua a distinguersi come un esempio emblematico di perseveranza, dedizione e impegno costante nel promuovere un'efficace politica di recupero sociale e di reinserimento dei detenuti. Il carcere di Volterra è un mondo intriso di percorsi e progetti che hanno rappresentato un archetipo, pensiamo alla Compagnia della Fortezza e al primo esperimento di scuola mista tra detenuti e studenti esterni in carcere, con l'istituto alberghiero. Ne parliamo con l'avvocato Ezio Menzione, il garante dei detenuti del Comune di Volterra.

