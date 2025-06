L' esame di terza media da ripetere dopo la denuncia di un alunno

In un episodio che ha scosso l'Istituto comprensivo 2 "Corradini-Pomilio" di Avezzano, un alunno ha tentato di sostenere l'esame di terza media presentando una traccia già affrontata in classe. La presidente della Commissione, ascoltando attentamente, ha deciso di annullare la prova, costringendo tutti i 120 studenti a ripetere l’esame domani mattina. Un episodio che solleva importanti questioni sulla correttezza e l’etica delle prove scolastiche.

AGI - Un alunno consegna il compito per la prova scritta di Italiano dell'esame di terza media e dice all'insegnante di avere scelto una traccia che era già stata usata in classe durante l'anno scolastico. La presidente della Commissione sente tutto e decide di annullare la prova. È accaduto all' Istituto comprensivo 2 "Corradini-Pomilio" di Avezzano ( L'Aquila ) dove i 120 ragazzi delle classi terze, dovranno ripetere la prova domani mattina. Motivazioni della decisione. Lo ha comunicato la stessa presidente di commissione d'esame, Patrizia Sanita, con un documento ufficiale, motivando la decisione, presa dopo un'intera mattinata di confronto tra i commissari, con 'questioni di trasparenza'. 🔗 Leggi su Agi.it